Afeganistão. Talibãs desfilam com equipamento norte-americano e reclamam "lição" para o mundo

"O mundo deve ter aprendido a sua lição e este é o momento de apreciar a vitória", disse o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid.

Aos combatentes, Mujahid disse esperar "que sejam muito cautelosos ao lidarem com a nação". "A nossa nação sofreu guerra e invasão e o povo não tem mais tolerância", acrescentou o porta-voz.





Mais tarde, em declarações à Al-Jazeera, na pista do aeroporto, Mujahid afirmou que "haverá segurança em Cabul e as pessoas não se devem preocupar".

Numa outra entrevista, desta vez à televisão estatal afegã, o porta-voz talibã também referiu o reinício das operações no aeroporto, que continua a ser uma saída importante para os que querem deixar o país.

"A nossa equipa técnica irá verificar as necessidades técnicas e logísticas do aeroporto", explicou. "Se formos capazes de resolver tudo por nós próprios, então não precisaremos de qualquer ajuda. Se houver necessidade de ajuda técnica ou logística para reparar a destruição, então poderemos pedir ajuda ao Catar ou à Turquia", afirmou.

Durante a noite, o Pentágono confirmava que o último avião americano tinha partido de Cabul, deixando no país milhares de afegãos em desespero.

O general da Marinha Frank McKenzie, o chefe do Comando Central do Exército dos EUA, já tinha afirmado que as tropas "desmilitarizaram" o sistema para que nunca mais pudesse ser utilizado. Neste sentido, os EUA desativaram 27 viaturas blindadas e 73 aviões.

De acordo com outros oficiais norte-americanos, as tropas não explodiram determinados equipamentos para garantir que deixavam o aeroporto operacional para futuros voos.

Uma das imagens da noite é a do último soldado norte-americano a abandonar Cabul, ”pondo fim à missão” no Afeganistão. De acordo com o departamento da Defesa, o último soldado é o major general Chris Donahue.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv, @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021

Foguetes em Cabul

A saída das tropas americanas foi celebrada com foguetes na capital do Afeganistão.

Os talibãs também dispararam para o ar como forma de comemoração. Os guardas de serviço mantiveram afastados os curiosos e os que de alguma forma ainda esperavam apanhar um voo para fora.



Mohammad Naeem, porta-voz do gabinete político dos talibãs no Qatar, saudou igualmente o momento num vídeo `online`.

"Graças a Deus todos os ocupantes deixaram completamente o nosso país", disse, felicitando os combatentes, apelidando-os de guerreiros santos. "Esta vitória foi-nos dada por Deus. (...) Foi devido a 20 anos de sacrifício", destacou.

"O Afeganistão está finalmente livre", disse um outro alto militante talibã, Hekmatullah Wasiq. "O lado militar e civil está connosco e no controlo. Esperamos agora anunciar o nosso Gabinete. Tudo é pacífico. Tudo é seguro", insistiu.

Wasiq apelou aos civis para que voltem ao trabalho e reiterou a promessa de uma amnistia geral. "As pessoas têm de ser pacientes", disse. "Lentamente voltará tudo ao normal. (...) Vai levar tempo", garantiu.

Zalmay Khalilzad, o representante especial dos EUA que supervisionou as conversações dos Estados Unidos com os talibãs, escreveu na rede social Twitter que "os afegãos enfrentam um momento de decisão e oportunidade" após a retirada norte-americana

3/5 The Taliban now face a test. Can they lead their country to a safe & prosperous future where all their citizens, men & women, have the chance to reach their potential? Can Afghanistan present the beauty & power of its diverse cultures, histories, & traditions to the world? — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) August 30, 2021

"É claro o que queremos. (...) Queremos a sharia [lei islâmica], paz e estabilidade", disse Mohammad Islam, guarda talibã no aeroporto, oriundo da província de Logar, empunhando uma espingarda Kalashnikov. "Eles partiram e agora o nosso país está livre", afirmou Mohammad Islam.







O aeroporto foi cenário de cenas caóticas e mortíferas desde que os talibãs começaram a conquistar cidades no Afeganistão, até tomarem Cabul a 15 de agosto.







Milhares de afegãos sitiaram o aeroporto, alguns caindo para a morte depois de se terem pendurado desesperadamente num avião de carga militar norte-americano. Na semana passada, um ataque suicida do Estado islâmico numa entrada do aeroporto matou pelo menos 169 afegãos e 13 operacionais dos EUA.



Ministros europeus reunidos

Os ministros da Justiça e da Administração Interna dos 27 Estados membros da União Europeia reúnem-se esta terça-feira à hora de almoço, para debater a saída da coligação do Afeganistão. Os ministros devem aprovar uma declaração conjunta, podendo ainda revelar número de refugiados afegãos que cada estará disposto a acolher.