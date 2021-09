Afeganistão. Pilotos da Força Aérea Britânica revelaram caos nas operações de resgate

Os pilotos da Força Aérea Britânica revelaram agora as condições difíceis que enfrentaram nas operações de resgate no Afeganistão. Confessam que estão desolados por não terem conseguido retirar todas as pessoas que estavam previstas.