Afeganistão teme escalada de violência com redução de tropas norte-americanas

No decurso do seu mandato, Trump defendeu por diversas vezes o “regresso a casa” das forças militares norte-americanas destacadas em cenários de conflito quando estivessem cumpridas as condições de garantir a segurança dos EUA e aliados.

A retirada das tropas norte-americanas irá concretizar-se até janeiro de 2021, concretamente até cinco dias antes do dia 20, data da tomada de posse de Joe Biden enquanto 46.º Presidente dos Estados Unidos.

Inicialmente, Trump terá defendido a retirada completa dos 4500 homens estacionados no Afeganistão até ao Natal, mas os conselheiros militares terão convencido o presidente a recuar nessa decisão inicial. O plano inicial para a retirada do país foi registado num acordo histórico assinado em 29 de fevereiro deste ano entre Washington e os taliban. De acordo com o documento,No entanto, até ao momento, não existe nenhuma evidência de qualquer corte no laço entre os dois grupos e quanto à neutralização das ações terroristas, o problema reside no facto de serem os próprios taliban a levarem a cabo ataques quase diários contra as forças afegãs.

As autoridades afegãs há muito que veem a presença militar americana como um crucial incentivo para os taliban manterem as suas promessas e optarem pela negociação em vez de uma guerra sem fim. Agora, olham para a ordem apressada de Trump como um claro sinal de abandono por parte dos Estados Unidos.





Embora expectável,: as negociações de paz no Qatar entre o Governo afegão e os taliban estão estagnadas, as ofensivas dos taliban estão a intensificar-se em cidades importantes a norte e sul do país e as forças do Governo afegão estão desmotivadas, à medida que sofrem duras baixas.

O mês de Outubro, com mais de 200 mortos, revelou-se como o mais letal para a população civil desde Setembro do ano passado.

Se não fossem as dezenas de ataques aéreos por parte das tropas americanas nas últimas semanas, a importante cidade de Kandahar, a sul do Afeganistão, estaria completamente cercada, depois de os taliban terem ameaçado vários distritos vizinhos., disse o coronel Zabiullah Ghorzang, comandante do Exército afegão na província de Kandahar, citado por New York Times “As condições na cidade são más, as pessoas estão preocupadas, o conflito continua em várias partes da cidade e os distritos estão a destruir-se”, testemunhou Hayatullah, um vendedor de rua em Kandahar., admitiu.

Afeganistão teme uma nova guerra civil

A ordem de Trump não foi bem recebida por muitos funcionários do Governo, nomeadamente dentro do seu próprio partido, que avisam para o risco de deitar por terra todos os esforços de pacificação da região. Da parte do Afeganistão, as opiniões estão divididas.”, disse Atiqullah Amarkhel, antigo general do Exército afegão e analista militar.”, acrescentou Amarkhel, citado peloNo entanto, em declarações ao Parlamento na terça-feira, o ministro afegão da Defesa, Asadullah Khalid, assegurou que o povo afegão não deveria preocupar-se com a retirada das tropas americanas.disse Khalid.Apesar desta garantia dada pelo ministro da Defesa, tal não impediu que algumas autoridades afegãs continuassem a temer uma nova guerra civil provocada pela pressão dos ataques por parte dos taliban.Metra Mehran, da Campanha de Perspetivas Femininas no Afeganistão, teme que os americanos estejam a abandonar o país sem obter garantias suficientes do cumprimento do acordo assinado em fevereiro por parte dos taliban e sem um caminho claro para as negociações de paz., disse Mehran. “Não é uma decisão sábia partir sem qualquer acordo concreto”, acrescentou.Da parte do Pentágono, o secretário da Defesa norte-americano em exercício, Christopher Miller, afirmou na terça-feira que os Estados Unidos permanecem prontos para responder caso se deteriore a situação no terreno.”, disse Miller durante uma declaração de oito minutos na sede do Pentágono.

Consequência para além do Afeganistão

O plano de corte de tropas vai para além do Afeganistão, incluindo a retirada de militares norte-americanos no Médio Oriente, como no Iraque, e na África.

Sob as novas ordens, funcionários do Pentágono afirmam que irá diminuir para cerca de 2.500 em janeiro, o mesmo número que no Afeganistão.

No entanto, ao contrário do Afeganistão, os cortes não foram recebidos com alarme no Iraque: o primeiro-ministro Mustafa al-Kadhimi anunciou que a retirada de tropas foi acordada e era pretendida por ambos os países.rompendo um mês de tréguas por parte das fações iraquianas pró-Irão. As autoridades afirmaram que os ataques mataram uma criança e deixaram cinco civis feridos.Na Somália, o plano de retirada de tropas – cujo número exato não foi anunciado ainda pelo Pentágono – chega numa altura em que o grupo terrorista Al-Shabab, com ligações à Al-Qaeda, continua a intensificar os ataques a alvos militares e civis. Estima-se que mais de 650 soldados americanos estão na região para treinar forças somalis a conduzir operações contra o grupo Al-Shabab.

Oficiais e analistas na Somália defendem que a redução das tropas americanas seria uma vitória para o grupo radical islâmico num momento crítico para a Somália.