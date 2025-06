Afirma Moscovo. Ritmo das negociações depende de Kiev e Washington

O Kremlin tem exigido que a Ucrânia ceda mais terreno e abandone o apoio militar ocidental, condições que Kiev considera inaceitáveis.



Tropas de Moscovo continuam a avançar na Ucrânia

As áreas controladas pela Rússia incluem a Crimeia, mais de 99 por cento da região de Lugansk, mais de 70 por cento das regiões de Donetsk, Zaporizhia e Kherson, todas no leste ou sudeste, e fragmentos das regiões de Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk.

Putin “quer que a Ucrânia se renda”

A visita de Johann Wadephul ocorre numa altura em que a Rússia está a intensificar os seus ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia e em que as conversações de paz iniciadas pelos Estados Unidos para pôr fim ao conflito de três anos estão num impasse.

Zelensky pede mais apoio para a defesa aérea

A Ucrânia já perdeu três F-16 desde que começou a operar os jatos fabricados nos EUA no ano passado. Kiev não revelou a dimensão da sua frota de caças, mas estes tornaram-se uma parte central e muito utilizada das defesas do país.

"O piloto utilizou todas as suas armas de bordo e abateu sete alvos aéreos. Durante o abate do último, a aeronave ficou danificada e começou a perder altitude", revelaram as Forças Aéreas da Ucrânia na rede social Telegram.





c/ agências

", disse Peskov à Belarus 1 TV, o principal canal de televisão estatal de Minsk.", disse, acrescentando que a situação no terreno era outro fator que não podia ser ignorado.Embora não tenha sido definida uma data para a próxima ronda de negociações, Peskov disse que a Rússia espera que as datas se tornem claras "num futuro próximo".Trump, que empurrou os dois lados para negociações de cessar-fogo desde a posse em janeiro, disse na sexta-feira que acha que "algo vai acontecer" relativamente a um possível entendimento.Após um interregno de mais de três anos, Rússia e Ucrânia mantiveram conversações presenciais em Istambul, a 16 de maio e 2 de junho, que conduziram a uma série de trocas de prisioneiros e ao regresso dos seus mortos.A Rússia, que já controla cerca de um quinto da Ucrânia, continua a avançar gradualmente, ganhando terreno nas últimas semanas nas regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk, no sudeste da Ucrânia, e intensificando os ataques aéreos em todo o país.Não houve confirmação imediata por parte de fontes ucranianas ou do Ministério russo da Defesa.Enquanto Moscovo e Kiev falam de uma possível paz, a guerra intensificou-se com as forças russas a conquistar um pedaço de 200 quilómetros quadrados da região ucraniana de Sumy e a entrar na região de Dnipropetrovsk, no mês passado.A agência noticiosa estatal russa RIA que citou um funcionário pró-russo, Vladimir Rogov, revelou que as forças russas tinham tomado o controlo da aldeia de Dachnoye, no interior de Dnipropetrovsk.O chefe da diplomacia alemã, Johann Wadephul, acusou esta segunda-feira o presidente russo, Vladimir Putin, de querer impor uma “capitulação” à Ucrânia, sem uma verdadeira vontade de negociar, depois de ter chegado a Kiev para uma visita sem aviso prévio.", afirmou Wadephul, citado num comunicado de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros.Mas a Alemanha continuará “firmemente” ao lado da Ucrânia, em particular através de uma defesa aérea moderna e de “outras armas”, a par da ajuda humanitária e económica, assegurou o ministro, afirmando ter chegado a Kiev na segunda-feira com esta “promessa”., afirmou ainda o ministro, segundo o comunicado de imprensa.”, acrescentou Wadephul.Enquanto a Rússia se recusar a encetar verdadeiras negociações, “continuaremos a limitar os meios de Putin para financiar a sua guerra criminosa através de sanções”, frisou o chefe da diplomacia alemã.Berlim está a trabalhar neste sentido “no seio da União Europeia e com os nossos parceiros do G7 com a maior determinação”, garantiu.O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu aos Estados Unidos e ao Ocidente mais defesas aéreas para apoiar a Rússia no ataque que envolveu mais de 500e mísseis de cruzeiro e balísticos.O presidente ucraniano elogiou o piloto, Maksym Ustymenko, e concedeu-lhe postumamente o título de Herói da Ucrânia, a mais alta condecoração do país.No tradicional discurso noturno, Zelensky revelou que Ustymenko “dominava quatro tipos de aeronaves e teve resultados importantes em seu nome na defesa da Ucrânia”. “É doloroso perder pessoas assim”, lamentou.