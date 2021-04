África com mais 551 mortos e 20.680 infetados nas últimas 24 horas

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de infetados nos 55 Estados-membros da organização é de 4.396.556 e o de recuperados da doença nas últimas 24 horas é de 15.682, para um total de 3.943.954 desde o início da pandemia.

A África Austral continua a ser região mais afetada, registando 1.937.121 infetados e 61.088 mortos associados ao contágio com a doença. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.562.931 casos e 53.571 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais atingida, com 1.305.516 infetados e 37.584 vítimas mortais.

A África Oriental contabiliza 560.770 infeções e 10.180 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infeções é de 447.640 e o de mortes ascende a 5.882. A África Central contabiliza 145.509 casos de infeção e 2.323 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 12.611 mortes e 213.798 infetados, seguindo-se a Tunísia, com 9.553 óbitos e 279.376 casos de infeção. Marrocos regista 504.260 casos de infeção e 8.927 mortes associadas à covid-19.

Entre os países mais afetados estão também a Argélia, com 3.144 mortos e 119.050 infetados, e a Etiópia, com 3.285 vítimas mortais e 236.554 infeções.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 794 mortes e 69.002 casos, seguindo-se Angola (557 óbitos e 23.951 casos de infeção), Cabo Verde (188 mortos e 19.780 casos), Guiné Equatorial (106 óbitos e 7.259 casos), Guiné-Bissau (66 mortos e 3.706 casos) e São Tomé e Príncipe (35 mortos e 2.271 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.974.651 mortos no mundo, resultantes de mais de 138,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.