África Subsaariana mantém-se como região mais mal classificada no Índice da Transparência Internacional

Os 49 países da região têm uma média de 32 pontos em 100, por comparação com os 66 pontos da Europa Ocidental e União Europeia, a região mais bem classificada.

As Seicheles, com 66 pontos, são o país da região mais bem posicionado na lista, ocupando a posição 27 em 180 países, seguido do Botswana (34.º e 61 pontos), Cabo Verde (41.º e 58 pontos), Ruanda (51.º e 53 pontos) e ilhas Maurícias (56.º e 52 pontos).

No final da tabela, estão a Somália (180.º e 9 pontos), Sudão do Sul (179.º e 12 pontos), Sudão e Guiné Equatorial, ambos na 173.º e 16 pontos.

A avaliação de 2019 aponta a Costa do Marfim (15 pontos e 106.º) e o Senegal (45 pontos e 66.º) como os países que mais progressos fizeram desde 2012, mas assinala que ainda há "muito trabalho" a fazer.

"A vontade política demonstrada pelos líderes de ambos os países, que promoveram uma série de reformas políticas e institucionais nos primeiros anos, desacelerou desde 2016", aponta a Transparência Internacional.

Os dados revelam ainda que, desde 2012, vários países, incluindo o Congo, Libéria, Madagáscar e Maláui "pioraram significativamente" a sua classificação no índice.

No Congo, há relatos repetidos sobre alegados esquemas de lavagem de dinheiro e desvio de fundos públicos por parte da elite política do país, sem atuação das autoridades nacionais, exemplifica a TI.

Em Madagáscar, apesar de uma decisão do Tribunal Constitucional que, em 2018, classificou como inconstitucionais as alterações legislativas que favorecem o atual chefe de Estado, a independência da justiça continua a preocupar.

A Transparência Internacional considera que, em vários países, o dinheiro é usado para ganhar eleições, consolidar o poder e favorecer interesses pessoais.

"Apesar de a Convenção da União Africana (UA) sobre Prevenção e Combate à Corrupção ter disposições para prevenir a corrupção e promover a transparência no financiamento de campanhas eleitorais, a sua implementação é fraca" conclui a avaliação.

O Índice de Perceção da Corrupção, da Transparência Internacional, foi criado em 1995 e é um dos principais indicadores à escala mundial sobre a perceção da corrupção no setor público de 180 países, pontuando-os de 0 (percecionado como muito corrupto) a 100 (percecionado como muito transparente).

Dinamarca e Nova Zelândia partilham o topo da tabela de 2019, com 87 pontos, seguidas da Finlândia, com 86, e de Singapura, Suécia e Suíça, com 85.

O ranking deste ano relaciona o impacto da corrupção sobre a integridade política e os resultados demonstram que os países melhor classificados são os que têm políticas de transparência proativas, designadamente no que se refere ao financiamento político, à regulação do lóbi e de conflitos de interesses, e a mecanismos eficientes de consulta pública.

Os países em que os regulamentos de financiamento de campanhas são abrangentes e aplicados sistematicamente têm uma pontuação média de 70 no índice, enquanto os países em que esses regulamentos não existem ou são mal aplicados têm uma média de apenas 34 e 35, respetivamente.

Por regiões, a Europa Ocidental e a União Europeia alcançam a média mais alta com 66 pontos, e a África Subsaariana, com 32 pontos de média, é a região mais mal classificada, seguida da Europa de Leste e Ásia Central, com 35 pontos de média.