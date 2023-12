O secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues, está no Dubai a participar na COP28. Em declarações à RTP, salientou que os agricultores estão na linha da frente na defesa do ambiente, que é a base da sua subsistência.

No Dubai, a reta final a Cimeira do Clima das Nações Unidas é de negociação para redigir o documento final. Enquanto se aguarda pelas conclusões, já há indicações de que a próxima COP deverá decorrer em Baku, no Azerbaijão.