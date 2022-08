A agência fala na necessidade de Moscovo e Kiev autorizarem uma visita de peritos. Mas no entender do especialista em energia Pedro Sampaio Nunes o risco de um acidente nuclear é mínimo.O antigo secretário de Estado da Inovação lembra que os russos utilizam as centrais nucleares como paiois de armamento, utilizando as centrais nucleares como escudo de proteção. Ainda que fosse feito um ataque por parte dos ucranianos, os perigos seriam mínimos, refere Pedro Sampaio Nunes.