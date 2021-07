Alasca. Retirados os alertas de tsunami após sismo de magnitude 8,2

US West Coast residents: there will be no further alerts issued for this event. No significant tsunami is expected. Once again, California, Oregon, Washington, British Columbia, Alaska - all clear.

Strong & unusual currents may continue for the next several hours.

-tsunami.gov — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 29, 2021

, anunciou o NTWC na rede social Twitter. Também na página da agência dos Estados Unidos é confirmado que não existe nenhum alerta ou aviso de tsunami ”, reitera a agência no Twitter. O NTWC sublinha, porém, que “correntes fortes e incomuns” podem continuar pelas próximas horas., de acordo com o instituto de geofísica dos Estados Unidos. O sismo foi acompanhado por cerca de 20 réplicas de diferentes profundidades na mesma região.Perryville situa-se a cerca de 800 quilómetros de Anchorage, a maior cidade do Estado do Alasca. Soaram sirenes de alarme por toda a costa.

Não foram reportadas, até ao momento, perdas humanas ou materiais.

Em outubro do ano passado, foi também emitido um alerta de tsunami na sequência de um sismo de magnitude 7.5 ao largo da costa do mesmo Estado norte-americano, sem que se tenha constatado qualquer fenómeno do género.O Alasca faz parte do denominado anel de fogo do Pacífico, uma área de importante atividade sísmica que se estende do Golfo do Alasca até à península russa de Kamtchatka.A 27 de março de 1964, um abalo de magnitude 9.2 – o mais violento alguma vez registado à escala global - atingiu a região de Anchorage. Morreram então 250 pessoas.