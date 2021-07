Alemanha desbloqueia primeira ajuda de emergência para vítimas de inundações

Num plano que deverá ser adotado em Conselho de Ministros, Berlim e as regiões alemãs, responsáveis pela proteção civil,, de acordo com um documento divulgado em vários meios de comunicação social alemães.O objetivo é lidar com asnas regiões mais afetadas pelas cheias, algumas das quais ficaram sem água potável e eletricidade.Na terça-feira, numa visita à localidade medieval de Bad Münstereifel, na Renânia do Norte-Vestefália, a chanceler alemã, Angela Merkel, prometeu ajuda rápida "nos próximos dias" e "sem burocracia".Os primeiros fundos deverão ser complementados por "", disse o ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, numa entrevista ao jornal Rheinische Post.O ministro deverá realizar uma conferência de imprensa na manhã desta quarta-feira, para detalhar o plano, juntamente com o ministro do Interior, Horst Seehofer., que fornece apoio financeiro aos Estados-membros em caso de catástrofes naturais.A reconstrução de cidades e infraestruturas afetadas pelas inundações será "uma tarefa a longo prazo", reconheceu a chanceler na terça-feira. "Não esqueceremos tão cedo", garantiu.





", disse ao jornal local Passauer Neue Presse.A empresa ferroviária estatal comunicou "danos maciços" em 80 estações. Na Renânia-Palatinado e na Renânia do Norte-Vestefália, as duas regiões mais afetadas pelas chuvas torrenciais, mais de 600 quilómetros de vias ferroviárias foram destruídos.As seguradoras deverão pagar indemnizações recorde.O ano de 2021 será provavelmente o mais caro para as empresas do setor desde 2013, quando os danos atingiram 9,3 mil milhões de euros, disse Jörg Asmussen, chefe da federação da indústria.