Alemanha destaca importância da estabilidade após demissão do PM francês

"Uma França estável é uma contribuição importante para a Europa", afirmou o porta-voz do Governo alemão, Stefan Kornelius, questionado sobre a crise política em Paris.

Kornelius disse que Berlim não tem dúvidas de que a estabilidade reina na França, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

"A formação do Governo ainda vai demorar algum tempo", acrescentou, apelando para que "se deixe o processo seguir o seu curso".

Sébastian Lecornu, 39 anos, apresentou hoje a demissão ao Presidente Emmanuel Macron, que a aceitou, um dia antes de apresentar a declaração de política geral do executivo na Assembleia Nacional.

Lecornu demitiu-se 27 dias depois ter sido nomeado por Macron, o que faz dele o primeiro-ministro que menos tempo esteve em funções desde 1958, quando foi fundada a V República.

A demissão, cujo anúncio fez cair a bolsa de Paris, abre as portas a diferentes cenários, incluindo a convocação de eleições antecipadas.