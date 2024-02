Alemanha legaliza uso recreativo da canábis para "combater mercado negro" e proteger jovens

A lei, aprovada pela coligação do chanceler alemão, Olaf Scholz,e 50 gramas no domicílio.A produção de canábis em maior escala será permitida apenas aos chamados "clubes de canábis" (locais que fornecem esta droga leve aos seus membros) com menos de 500 sócios, desde que todos sejam maiores de idade."Temos dois objetivos:", declarou o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, no início de um aceso debate no qual a oposição o acusou de promover o consumo de droga.

Calcula-se que, atualmente, cerca de 4,5 milhões de alemães consumam canábis. O país tem aproximadamente 83 milhões de pessoas.



Tino Sorge, deputado da União Democrata‑Cristã (CDU), respondeu queque já ouviu.Outra deputada da CDU, Simone Borchardt, argumentou que o Governo está a contrariar os avisos de médicos, polícias e psicoterapeutas ao avançar com a lei que considera “completamente desnecessária e confusa”.O ministro alemão da Saúde considerou, por sua vez, que estas lógicas equivalem a "enfiar a cabeça na areia". Segundo Lauterbach,, e as drogas vendidas nas ruas são hoje mais fortes e mais impuras, o que aumenta consideravelmente os seus riscos.

“O número de consumidores entre os 18 e os 25 anos duplicou nos últimos dez anos”, alertou o ministro, que acredita que a nova medida melhorará a situação.



Aquisição apenas em clubes



Com a nova lei, que entra em vigor a 1 de abril, o consumo passará a ser legal na maioria dos espaços públicos onde se pode fumar tabaco.No entanto, ao permitir a aquisição da droga apenas nos “clubes de canábis” ou através do cultivo de plantas em casa, adquirir canábis poderá não ser assim tão fácil, especialmente para consumidores ocasionais.Os planos originais do Governo alemãodevido a preocupações da União Europeia de que tal originasse um aumento na exportação de drogas.Com a decisão desta sexta-feira, a Alemanha tornou-se o nono país a legalizar o uso recreativo da canábis, juntando-se ao Uruguai, Geórgia, África do Sul, México, Malta, Tailândia e Luxemburgo. É também legal em alguns Estados e jurisdições dos Estados Unidos e Austrália.

Existem ainda países, entre os quais os Países Baixos, onde esta droga é ilegal mas tolerada e o seu uso para fins pessoais é descriminalizado.