Alemanha preocupada após leitura de relatório da ONU sobre Gaza

por Antena 1

Foto: Filip Singer - EPA

A Alemanha mostra-se preocupada com os incidentes descritos no relatório apresentado hoje pela Comissão independente das Nações Unidas que acusa Israel de estar a cometer um genocídio em Gaza.

O ministro dos negócios estrangeiros alemão, Johann Wadephul, disse esta manhã na Suécia, onde está em visita oficial, que o governo alemão ficou muito preocupado com o que leu no relatório.

O novo apelo ao cessar-fogo feito pela Alemanha coincide com o início da ofensiva terrestre israelita que está em curso no território palestiniano.

Uma ofensiva que o responsável da diplomacia alemã considera ser um erro.

Johann Wadephul diz que o governo alemão vai continuar a reavaliar a situação à luz dos novos desenvolvimentos na Faixa de Gaza, olhando também para eventuais esforços de anexação de territórios da Cisjordânia por parte de Israel.

Anexações que Berlim entende serem contrárias ao direito internacional.

