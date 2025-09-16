Alemanha preocupada após leitura de relatório da ONU sobre Gaza
Foto: Filip Singer - EPA
A Alemanha mostra-se preocupada com os incidentes descritos no relatório apresentado hoje pela Comissão independente das Nações Unidas que acusa Israel de estar a cometer um genocídio em Gaza.
O novo apelo ao cessar-fogo feito pela Alemanha coincide com o início da ofensiva terrestre israelita que está em curso no território palestiniano.
Johann Wadephul diz que o governo alemão vai continuar a reavaliar a situação à luz dos novos desenvolvimentos na Faixa de Gaza, olhando também para eventuais esforços de anexação de territórios da Cisjordânia por parte de Israel.
Anexações que Berlim entende serem contrárias ao direito internacional.