UE admite não ter ferramentas para travar ofensiva israelita na Cidade de Gaza

"Quero insistir que esta ofensiva terrestre, e fui bastante clara com o Governo israelita, vai na direção errada, só vai trazer mais devastação, mais destruição, mais mortes de civis inocentes, mas não temos ferramentas para realmente parar isto", disse Kaja Kallas em entrevista à agência Lusa.

A alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança lamentou que o bloco político-económico europeu careça de meios para travar a ofensiva terrestre de Israel e insistiu que a União Europeia está a "ajudar os palestinianos o mais que pode".