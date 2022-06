Alemanha reforça entrega de armas e envia sistemas de defesa aérea à Ucrânia

”, afirmou Olaf Scholz no Parlamento em Berlim, referindo que já foram entreguesdesde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro., disse o chanceler perante o Bundestag.O anúncio de Olaf Scholz, esta quarta-feira, vem em resposta aos apelos de Kiev e da própria oposição alemã a um reforço da assistência militar.

O Governo alemão tem enfrentado críticas da oposição pela aparente relutância em fornecer mais armamento à Ucrânia. Antes do discurso de Scholz na Câmara Baixa do Parlamento, o líder da oposição Friedrich Merz, dos democratas-cristãos, pediu ao chanceler que deixasse de lado o discurso preparado e dissesse que armas planeava entregar ao Governo ucraniano.



“Sistema de defesa aérea mais moderno” para Kiev

Os pedidos de armamento para a Ucrânia aumentaram nas últimas semanas, depois de Moscovo ter intensificado a sua ofensiva no leste do país. Scholz assegurou que as negociações continuam com os parceiros da Alemanha para garantir que Kiev tem equipamento para responder aos ataques russos.



Respondendo às críticas da oposição, o chanceler alemão disse que Berlim respondeu ao ataque russo com uma "mudança de política na Alemanha", optando por enviar armas pesadas para uma zona de guerra. Scholz disse aos deputados no Parlamento que os mísseis IRIS-T SLM que serão enviados são “o sistema de defesa aérea mais moderno que a Alemanha possui”.



“Assim, permitiremos que a Ucrânia defenda uma cidade inteira dos ataques aéreos russos”, esclareceu, acrescentando que a Alemanha também vai fornecer à Ucrânia sistemas de radar para ajudar a localizar artilharia inimiga.



O chefe do Executivo alemão descreveu ainda as prioridades de Berlim, destacando que o presidente russo, Vladimir Putin, tem de ser impedido de alcançar os seus objetivos.



"Putin não pode atingir os seus objetivos. Não pode safar-se deste ataque militar contra outro país”, disse Scholz. "Isto é imperialismo, que nós, na Europa, não aceitamos”.



Até agora, o Governo alemão também concordou em fornecer dois tipos de armas pesadas: 50 veículos blindados antiaéreos Gepard (Cheetah) e sete obuses blindados 2000. E a Alemanha pretende ainda entregar quatro lançadores múltiplos de foguetes para a Ucrânia, informou a agência de notícias DPA, esta quarta-feira.





A Alemanha apoiará a Ucrânia enquanto for necessário, assegurou então Scholz, "com todas as possibilidades que colocamos em movimento".



Alemanha acorda parceria com Grécia para fornecer armas a Kiev

Na terça-feira, Olaf Scholz disse que a Alemanha está a trabalhar num acordo com a Grécia que prevê que Atenas entregue equipamentos militares antigos à Ucrânia e receba veículos blindados da Alemanha para compensar.



A Alemanha tem enfrentado críticas pela sua relutância em entregar armas pesadas à Ucrânia, o que o Governo rejeita, argumentando que outros países da NATO que estão a entregar a Kiev equipamento militar antigo – particularmente da era soviética – estão a ser compensados com material moderno fornecido por Berlim.



Esta semana, Scholz lembrou um acordo já assinado com a República Checa e, no final de um encontro em Bruxelas, concordou com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, em elaborar um tratado semelhante, num futuro breve. O acordo deverá ser calibrado entre os ministérios da Defesa dos dois países, para ser posto em prática logo que possível, procurando ajudar a Ucrânia a resistir à invasão russa.



O chanceler alemão também disse que conversou igualmente com o seu homólogo polaco sobre uma situação idêntica.





O armamento enviado pelos países ocidentais tem sido fundamental para o sucesso da Ucrânia em defender o território do ataque das forças armadas da Rússia. Esta quarta-feira, será também conhecido o plano de entrega de mais armamento a Kiev por parte dos Estados Unidos.