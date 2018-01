Alerta de tsunami ao largo das Honduras

Mário Aleixo - RTP10 Jan, 2018, 06:37 / atualizado em 10 Jan, 2018, 07:55 | Mundo

O terramoto, que teve lugar pelas 2h51 (hora de Lisboa), ocorreu no mar a uma profundidade de dez quilómetros, a 44 quilómetros a leste das ilhas Swan, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica mundial.

Não foi reportada, até ao momento, a existência de vítimas ou danos materiais.





Foto: USGS - EPA



"Com base nos parâmetros preliminares do sismo, perigosas ondas de tsunami podem ocorrer num raio de mil quilómetros em torno do epicentro" do sismo, indicou o Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico.

O alerta relativamente à ameaça de ondas de tsunami abrange Cuba, México, Honduras, Belize e Jamaica, tendo também sido emitidos avisos, termo que designa um nível de risco menos elevado, nomeadamente para Porto Rico e para as Ilhas Virgens.



c/ Lusa