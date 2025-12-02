Alerta Leão XIV. Conflitos sangrentos estão a colocar futuro da humanidade em risco



c/agências

O primeiro papa dos Estados Unidos, falando esta terça-feira para multidões na histórica orla de Beirute, implorou ao povo libanês que "se desvencilhasse das nossas divisões étnicas e políticas" e enfrentasse anos de conflito, paralisia política e miséria económica.Perante estes males, fez um apelo para "desarmar os corações" e "despir-se das armaduras das nossas divisões étnicas e políticas" em prol de um "Líbano unido, onde a paz e a justiça triunfem".Agitavam bandeiras do Vaticano e do Líbano enquanto Leão XIV circulava num papamóvel fechado, oferecendo bênçãos enquanto alguns na multidão usavam guarda-chuvas para se protegerem do forte sol do Mediterrâneo.O chefe da Igreja Católica, que afirmou estar numa missão de paz, exortou os líderes das seitas religiosas do Líbano a unirem-se para curar o país e pressionou os líderes políticos a perseverarem nos esforços de paz após a devastadora guerra do ano passado entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irão, e os contínuos ataques israelitas.Também esta terça-feira, o papa Leão XIV visitou o hospital De La Croix, especializado no atendimento a pessoas com problemas psicológicos. A madre superior da congregação que gere o hospital, madre Marie Makhlouf, emocionou-se ao receber o Papa, dizendo-lhe que o seu hospital cuida das "almas esquecidas, sobrecarregadas pela solidão".O Líbano, que tem a maior proporção de cristãos no Médio Oriente, foi abalado pelo transbordar do conflito em Gaza, com a guerra entre Israel e o Hezbollah, que culminou numa devastadora ofensiva israelita.Leão XIV está de visita ao Líbano há três dias, na segunda etapa de uma viagem internacional que começou na Turquia, na qual defendeu a paz no Médio Oriente e alertou que o futuro da humanidade está em risco devido aos sangrentos conflitos mundiais.