Alertas para os aliados. Objetivo de Putin "é a destruição da Ucrânia"

Durante 671 dias, Reznikov assumiu a pasta da Defesa na Ucrânia. No Governo desde novembro de 2021 e até ao início deste mês de setembro, o ex-ministro de Volodymyr Zelensky admite que embora este período temporal possa parecer curto,Num artigo de opinião dirigido essencialmente aos ministros da Defesa dos países do Ocidente, e divulgado esta sexta-feira no jornal britânico, o ex-governante ucraniano condenou a invasão russa e as constantes agressões de Moscovo nos últimos anos, ainda antes da guerra na Ucrânia., começou por recordar Reznikov.A guerra está longe de acabar, na sua opinião, mas enquanto ministro da Defesa tentou sempre “pensar no que as Forças Armadas da Ucrânia necessitariam amanhã, e não hoje”, assumindo que só foi possível reforçar em meios humanos e militares as defesas ucranianas graças à “vontade, determinação e compaixão” dos seus homólogos de “mais de 50 países em todo o mundo”.

“Gostaria de agradecer aos meus colegas ministros da Defesa: vocês são as pessoas que escrevem uma nova página da história mundial. É graças a vocês que os ucranianos conseguem enfrentar a agressão russa com dignidade. Nunca esqueceremos aqueles que ajudaram no momento mais terrível da nossa história”.

Apesar de reconhecer o apoio vital dos aliados,Impunidade que Reznikov acredita que resultou “numa guerra em grande escala na Ucrânia” e em “centenas de milhares mortos, milhões de refugiados e desastres humanitários e ecológicos”.dirigiu-se aos ministros da Defesa.Com a invasão à Ucrânia, a Rússia desafiou “não apenas a independência e a soberania de um país europeu, mas toda a ordem mundial – incluindo o direito internacional e as instituições humanitárias e de segurança”.

“A capacidade do mundo civilizado em evitar uma terceira guerra mundial dependerá da vossa resposta às ações da Rússia e de como terminará a guerra na Ucrânia”, salientou.



Um "padrão semelhante" ao de Hitler

Fazendo referência ao acordo de Munique, em 1938, que não impediu Hitler de ocupar a Checoslováquia e invadir, de seguida, a Polónia e a França, na Segunda Guerra Mundial, o ex-ministro da Defesa da Ucrânia considerou que “as ações de Putin seguem um padrão semelhante”.



Moscovo exige, como lembrou Olesksii Reznikov, que os territórios ocupados da Ucrânia sejam reconhecidos como pertencentes à Rússia, “em troca do fim da guerra”. Mas o objetivo do presidente russo é “ganhar algum tempo, reagrupar-se e ‘finalmente resolver a questão ucraniana’” com novos recursos.

“A Rússia não reconhece a existência da Ucrânia e do povo ucraniano; o seu objetivo é a destruição do Estado ucraniano e a assimilação dos ucranianos”.

Mas as ambições de Vladimir Putin, alertou ainda o ex-governante, não se vão limitar à Ucrânia.



“Acredito que deixar a Rússia obter os recursos da Ucrânia, incluindo um grande fundo de recrutamento, apenas aumentará as ambições do Kremlin e conduzirá a uma nova e grande guerra na Europa Oriental, que envolverá inevitavelmente a NATO – com todos os riscos que daí resultarão”.



E há ainda a ameaça nuclear, frisou no artigo, recordando que Moscovo se retirou “consistentemente da maioria dos principais acordos internacionais sobre armas nucleares” e que, em maio deste ano, a Rússia e a Bielorrússia assinaram um “documento sobre a implantação de armas nucleares em território bielorrusso”.



Por essa razão, Reznikov apelou aos ministros da Defesa ocidentais para a urgência de desenvolver e aprovar uma “estratégia internacional para minimizar os riscos de envolvimento de armas nucleares russas e a proliferação de tecnologias de armas nucleares russas para outros países” – estratégia essa que inclua “componentes de estratégia militar”, sanções “como mecanismos de pressão” e a “futura estrutura dos tratados internacionais relativos às armas nucleares russas”.