Alexander Lukashenko tomou posse como presidente da Bielorrúsia

Alexander Lukashenko tomou posse como presidente da Bielorrúsia numa cerimónia secreta sem aviso prévio. A cerimónia decorreu no Palácio da Independência e teve uma assistência de convidados oficiais, que incluiu deputados, membros do Governo, presidentes de autarquias, cientistas, figuras do desporto e da cultura e os órgãoss de comunicação social.