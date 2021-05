Alexandra Lucas Coelho: Não há um conflito nem uma simetria

A jornalista comenta a destruição do edifício da imprensa em Gaza lembrando que os jornalistas estrangeiros estão actualmente a ser impedidos de entrar em Israel.



Luxas Coelho contesta a classificação do que está a passar-se como um "conflito". Do que se trata é de uma ocupação, de uma violação sistemática dos direitos humanos e das resoluções da ONU.