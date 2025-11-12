Alfinete de Napoleão Bonaparte vendido por mais de 3,7 milhões de euros

Trata-se de uma pregadeira circular, de 45 mm de diâmetro, com um grande diamante oval de 13,04 quilates no centro, rodeado de quase uma centena de diamantes antigos, de formas e tamanhos diversos, dispostos em dois anéis concêntricos.







Depois de recuperada em Waterloo, a jóia foi oferecida, juntamente com outros artigos, ao rei Frederico Guilherme III da Prússia, como troféu de guerra a 21 de junho de 1815, apenas três dias após a batalha que ditou o fim de Napoleão.

Do mesmo lote fazia parte um berilo verde de 132,66 quilates usado pelo Imperador Napoleão I na sua coroação.





A semana contou ainda com a tradicional venda de relógios de prestígio, como o Rolex Oyster, um dos primeiros relógios de pulso à prova de água, usado pela nadadora de longa distância Mercedes Gleitze (1900-1981), a primeira mulher britânica a atravessar o Canal da Mancha a nado.

Quando contactada pela AFP, a Sotheby's não estava imediatamente disponível para fornecer uma explicação para a retirada.





