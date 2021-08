Alterações climáticas e aumentos de temperatura estão a deixar preocupados cientistas e alguns políticos

Mas o ritmo da taxa de aquecimento atual torna quase impossível evitar a subida da temperatura global em um grau e meio. E a continuar no atual caminho pode chegar-se ao fim do século com um aquecimento global de mais três graus. Algo que será catastrófico para o efeito global do planeta.Também o presidente da Comissão Nacional para as Alterações Climáticas, Filipe Duarte Santos, responsável pelo único estudo português sobre o fenómeno, se mostra preocupado e lembra que Portugal está numa zona muito exposta às alterações climáticas e entende que o país tem um longo caminho a percorrer na adaptação às mudanças.Ouvido pela antena 1, o ministro do Ambiente reage ao alerta vindo através do relatório das Nações Unidas em que diz que até 2030, a temperatura global vai subir um grau e meio, uma década mais cedo do que se pensava e sublinha que Portugal constitui um exemplo no mundo em vários domínios de política ambiental, mas reconhece que há ainda um caminho a percorrer.