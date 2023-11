Alterações climáticas. Solos guardam a chave para um sistema alimentar mais eficiente, defende física indiana

João Couraceiro - Antena 1

A missão de Vandana? Salvar as sementes nativas. A cientista fundou a organização não governamental Navdnya, que incentiva a agricultura biológica e os direitos dos agricultores na Índia.



Vandana Shiva passou esta semana pela cidade do Porto, para falar sobre a transição ambiental e alimentar, assim como os efeitos das alterações climáticas.



Nesta conversa, com o jornalista João Couraceiro, houve espaço para refletir sobre os protestos pelo clima em Portugal; mas, primeiro, a ativista recorda como surgiu o interesse pelo ambientalismo. Tudo começou na região indiana de Dehradun.