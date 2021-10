Alterações climáticas. UE considera tema um assunto de política externa

Os governantes da União Europeia reuniram-se para falar sobre a urgência de reativação do acordo nuclear com o Irão, as situações na Nicarágua, Etiópia, Sael, Afeganistão, Tunísia, Balcãs Ocidentais e a instrumentalização política de migrantes. O alto representante da União para os assuntos externos disse que os "canais diplomáticos" estão a trabalhar para que todos os países definam "sem demoras" as estratégias de emissão zero a longo prazo.