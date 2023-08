"Alvo prioritário" de potenciais atentados. Suécia eleva nível de alerta terrorista

"Decidi elevar o nível de ameaça terrorista de elevado para crítico", ou seja, para quatro numa escala de cinco, revelou a diretora do Serviço de Segurança Sueco (Säpo), Charlotte von Essen, em conferência de imprensa, sublinhando que o país é atualmente um "alvo prioritário" de potenciais atentados.



O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, acrescentou que “ataques terroristas planeados já foram evitados”.

Charlotte von Essen recorda que “”, sublinhando que a decisão “não estava ligada a nenhum acontecimento específico”.“Constatamos que a situação em relação a um ataque contra a Suécia piorou e que esta ameaça vai persistir por muito tempo”, frisou a responsável do Säpo.A decisão não se concentra num facto "único", sublinhou Von Essen, mas numa estimativa "estratégica e de longo prazo", na qual a Suécia passou de alvo "legítimo" a "prioritário" para o terrorismo.A última vez que a Suécia tinha elevado o nível de alerta tinha sido entre 18 de novembro de 2015 e 2 de março de 2016. Na altura, a decisão foi tomada, entre outros motivos, porque o Estado Islâmico fazia regularmente ameaças terroristas contra o continente europeu.O alerta foi também elevado decido ao agravamento da segurança relacionado à guerra na Ucrânia e à ameaça da extrema-direita, referiu também o Serviço de Segurança Sueco.

"País hostil aos muçulmanos"

Nos últimos meses, a situação de segurança no país nórdico, habitualmente pacato, deteriorou-se fortemente na sequência da profanação do Corão no seu território.Ações que causaram grande tensão no mundo muçulmano, com a embaixada sueca em Bagdade a ser incendiada e os funcionários temporariamente repatriados para Estocolmo."Na nossa estimativa para 2023, descobrimos que as ofensas contra o Islão podem influenciar a ameaça terrorista", acrescentou Ahn-Za Hagström.

A Dinamarca e a Suécia reforçaram os controlos de fronteira este mês por considerarem que há uma ameaça terrorista crescente.

Na semana passada, foi lançado um cocktail Molotov contra a embaixada sueca em Beirute, mas o projétil não explodiu. E no fim de semana, o grupo terrorista Al Qaeda apelou a ataques terroristas no país escandinavo.



Tanto o Governo da Suécia como o da Dinamarca, onde também houve recentemente a profanação e queima do livro sagrado muçulmano, anunciaram há semanas que estudam a possibilidade de limitar estes atos ou proibir que sejam realizados diante de embaixadas estrangeiras, proposta que recebeu críticas da oposição política em ambos os países.

Alguns países atualizaram também as suas recomendações para os viajantes que pretendem visitar a Suécia.No domingo, o serviço diplomático britânico declarou que os atentados terroristas eram agora "muito prováveis", referindo que as autoridades suecas já tinham "conseguido impedir uma série de atentados planeados e efetuado várias detenções", afirmações que não foram confirmadas pela parte sueca.Os Estados Unidos tinham igualmente aconselhado, a 26 de julho, os viajantes a terem "precaução acrescida" na Suécia devido ao risco de "terrorismo".As autoridades suecas estão a estudar formas de limitar a organização de manifestações que envolvam a queima do Corão, no respeito pela liberdade de expressão. Mas a maioria parlamentar parece agora hostil a essa mudança.As alegações, que rapidamente se tornaram virais, afirmavam que o país nórdico raptava crianças muçulmanas e as entregava a famílias cristãs, onde eram obrigadas a beber álcool e a comer carne de porco.Quando questionado pela AFP, em fevereiro de 2022, o ministro da Imigração desmentiu o facto, apontando o dedo a "forças malévolas que querem explorar a frustração (...) e semear a desconfiança e a divisão na sociedade sueca".Essas mesmas "forças" voltaram a ser mencionadas esta quinta-feira.

"Sabemos que os grupos extremistas e as potências estrangeiras gostam de utilizar o tipo de situação em que a Suécia se encontra atualmente", observou Susanna Trehörning, diretora-adjunta do departamento de contraterrorismo da Säpo.