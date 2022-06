Amazónia. Procurados mais cinco suspeitos de ligação a duplo homicídio

A Polícia Federal brasileira, a liderar as investigações, adiantava no domingo estar a investigar oito suspeitos: três já se encontram detidos; um destes suspeitos terá confessado o crime e levado as autoridades ao local onde estavam os corpos.

As autoridades brasileiras estão convictas de que os três suspeitos sob custódia, identificados como Jeferson da Silva Lima, também conhecido como Pelado da Dinha, e os irmãos Amarildo e Oseney da Costa Oliveira, "agiram sozinhos".

A Polícia Federal indicou que os demais cinco suspeitos sob investigação terão ajudado a ocultar os corpos de Philips e Pereira, que foram enterrados a cerca de três quilómetros do rio onde o seu barco foi intercetado. Os cinco novos suspeitos podem vir a responder pelo crime de ocultação de corpo.



Na noite de quarta-feira, as autoridades brasileiras depararam-se com restos humanos numa zona remota da Amazónia. Tratava-se dos corpos do jornalista britânico e do ativista brasileiro, segundo a polícia.

Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira desapareceram a 5 de junho no Vale do Javari, região próxima das linhas de fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. O jornalista e o ativista pretendiam recolher material para um livro sobre as ameaças enfrentadas pelos indígenas locais.

Phillips trabalhou durante 15 anos como jornalista no Brasil, onde colaborou com títulos como o Financial Times, o New York Times e o Washington Post.



c/ agências