"Ameaça à estabilidade". Primeiro-ministro russo apela à união em torno de Putin

Durante uma reunião do Governo transmitida pela televisão estatal, o primeiro-ministro da Rússia disse que o país enfrentou “uma ameaça à estabilidade” durante o fim de semana, quando o grupo paramilitar Wagner, liderado por Evgueni Prigozhin, se revoltou contra o Ministério russo da Defesa e deu início a uma “marcha pela justiça” até Moscovo.Perante essa ameaça, Mikhail Mishustin apela agora à união em torno do presidente russo, Vladimir Putin.“Como observou o presidente, praticamente toda a máquina militar, económica e de informação do Ocidente está voltada contra nós”, acrescentou.

Não está claro quando ou onde Putin estava quando gravou a declaração. A sua última declaração foi no sábado, quando condenou o motim dos mercenários do grupo Wagner como uma “facada nas costas”.



Dirigindo-se aos participantes num fórum industrial, Putin limitou-se a elogiar as empresas por garantirem "o funcionamento estável" da indústria do país "perante os graves desafios externos".Moscovo procura mostrar o apoio tácito do Kremlin a Shoigu e enviar um sinal de que a invasão da Ucrânia não esmoreceu, apesar da insurreição do fim de semana.

"Marcha pela justiça"



Evgueni Prigozhin e as tropas do Grupo Wagner revoltaram-se contra o Ministério russo da Defesa na noite de sexta-feira, acusando o Exército russo de levar a cabo ataques contra acampamentos dos seus mercenários, provocando um “grande número” de vítimas.Prigozhim terá chegado a acordo com o Kremlin, com a mediação da Bielorrússia, e abandonou a Rússia ao final do dia de sábado, procurando exílio político em Misnk.Apesar de breve, a rebelião do grupo Wagner foi o mais sério desafio ao poder do presidente Vladimir Putin em 23 anos e está a ser visto como um duro golpe e uma ameaça para o regime de Putin. A China, no entanto, encara rebelião do Grupo Wagner como "assuntos internos" da Rússia e considera que a ideia de que a revolta do grupo paramilitar enfraqueceu a autoridade de Putin é uma “ilusão” do Ocidente.Moscovo procura agora repor a calma e retomar a normalidade na sequência da rebelião de Wagner.