Amnistia denuncia condições de crianças migrantes

A Amnistia pede por isso, como conta a jornalista Ana Jordão, o encerramento daquela infraestrutura.



Perante tal cenário a Amnistia exige que o centro de Homestead seja "encerrado o mais rápido possível" e que as crianças sejam "imediatamente colocadas em abrigos licenciados mais pequenos" e entregues "a tutores adequados".



Após o encerramento de uma outra unidade temporária em Tornillo, no Texas, em janeiro último, Homestead é o último centro de detenção deste tipo a funcionar no território norte-americano.