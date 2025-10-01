Amnistia Internacional avalia ideias de Trump. Direitos Humanos são base para qualquer plano de paz

O plano apresentado por Donald Trump prevê um cessar-fogo imediato em Gaza, a retirada gradual do Exército israelita, a libertação total dos reféns em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinianos e o fornecimento de ajuda humanitária aos residentes de Gaza através das Nações Unidas.

Negociadores do Hamas reuniram-se na terça-feira à noite em Doha com as delegações do Catar, do Egito e da Turquia, prometendo uma resposta rápida sobre o plano do presidente norte-americano para o fim da guerra e o futuro da Faixa de Gaza.