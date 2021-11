"Amordaçar" os media. Jornalistas afegãs manifestam-se contra novas medidas impostas pelos talibãs

, sem especificar se se trata de um simples lenço na cabeça, já habitualmente usado na televisão afegã, ou um véu mais completo., disse o porta-voz do Ministério, Hakif Mohajir, citado pela France-Presse. No entanto, ativistas temem que estas “diretrizes” sejam usadas como uma nova forma de reprimir as mulheres jornalistas, muitas das quais já fugiram do país após a tomada de posse dos talibãs.A organização internacional(HRW) diz que”. “O desaparecimento de qualquer espaço para dissidências e o agravamento das restrições para as mulheres nosé devastador”, declarou Patricia Gossman, da HRW para a Ásia.“Toda aestá sob o controlo dos talibãs”, disse Zahra Nabi, jornalista que fundou um canal de televisão feminino, à Al Jazeera O canal televisivo de Nabi, administrado por 50 mulheres, era um símbolo da conquista do sexo feminino nos 20 anos em que os talibãs estiveram afastados do Governo.

Durante essas duas décadas, de 2001 a 2021, o setor dos media explodiu, com o surgimento de dezenas de rádios e canais de televisão privados.

Às mulheres foram dadas novas oportunidades, dado que estiveram privadas de trabalhar ou estudar sob o regime talibã na década de 90.“Trabalhamos num ambiente muito difícil. É muito difícil para as mulheres”, disse Nabi, que permanece focada em continuar a fazer o seu trabalho de jornalista, apesar de a grande maioria da sua equipa ter saído e de o seu canal ter saído do ar.

“Amordaçar” os media

Dia após dia, os talibãs estão a impor restrições às mulheres “para não as deixarem ser ativas”, afirmou Ahmadyar àAs mulheres “realmente sentem-se desencorajadas de aparecer na TV”, acrescentou a jornalista, afirmando que os talibãs lhe roubaram a “liberdade” e também a autonomia financeira.Sob condição de anonimato, um jornalista afegão no exílio disse à agência France-Presse (AFP) que olha para as novas diretrizes dos talibãs como “o primeiro passo para a proibição de todos os canais televisivos, como nos anos 90”.Os talibãs, por sua vez, negam qualquer censura, mas nas suas declarações têm vindo a dirigir críticas à imprensa.Até agora "tivemos muita paciência" em tolerar "a maior parte da propaganda espalhada por todos", disse Sattar Saeed.Entre os jornalistas que não fugiram e permaneceram no Afeganistão, alguns deixaram de trabalhar, desde logo as mulheres, e outros foram espancados ou presos, incluindo aqueles que cobriam os protestos “não autorizados” de mulheres contra o novo Governo.

De acordo com a HRW, muitos outros jornalistas vivem com medo porque recebem ameaças dos talibãs ou são obrigados a publicar apenas informações que lhes sejam favoráveis.