Analistas avisam que sismo em Taiwan pode perturbar cadeia de abastecimento

Taiwan protagoniza um papel na produção de semicondutores e tem a maior empresa de manufaturação de chips que fornece a Apple e a Nvidia. Apesar de a maior parte das empresas não estarem perto do epicentro do sismo, muitas delas evacuaram os edifícios sendo que outras fecharam para dar lugar a inspeções.



Apesar de muitas das empresas garantirem que vão voltar à atividade mas muitas outras têm sofrido graves perturbações e podem levar a atrasos de acordo com analistas.



“Mitigar os impactos do sismo necessita de medidas cuidados e tempo para restaurar a produção e manter os padrões de qualidade, o que apresenta obstáculos adicionais”.



Para além dos semicondutores, também o equipamento de litografia ultravioleta foi parada entre oito a 15 horas. Os analistas da Barclays explicaram também que alguns semicondutores precisam de estar num estado de vácuo de forma permanente durante semanas e o processo pode sofrer com o sismo.



Os acontecimentos de terça-feira podem levar, a curto prazo, a um período turbulento para produtores de tecnologia focados em países que importam estas tecnologias como o Japão, Coreia do Sul, Vietname e China. Com um inventário menor, as empresas poderão vir a subir a preços.