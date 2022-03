Anexação da Crimeia. Boris Johnson recua a 2014 para admitir "erro terrível"

, escreve o primeiro-ministro britânico,. Processo que será “doloroso”.O governante aponta o projeto de uma Estratégia de Segurança de Energia para o Reino Unido, referindo a aposta em energias alternativas, nomeadamente eólica, solar e nuclear.

Uma das propostas do Número 10 de Downing Street passa por novos investimentos em perfuração no Mar do Norte.



. A Rússia mantém desde então naquela península um importante dispositivo militar., enfatiza o governante.

Mais sanções

O Governo britânico deverá anunciar, nas próximas horas, novas sanções contra a Rússia.As últimas sanções implementadas por Londres visaram os 386 deputados à Duma - a câmara baixa do Parlamento russo – que aprovaram o reconhecimento da independência das autodenominadas repúblicas separatistas do leste da Ucrânia. Estes parlamentares ficaram com ativos congelados e estão proibidos de viajar para o Reino Unido.Aprovada já esta terça-feira,

Acolhimento de refugiados

novo site britânico "Homes for Ukraine" registou 43.800 subscrições do programa de acolhimento. Nas primeiras horas de funcionamento, o

O Governo de Boris Johnson abriu na segunda-feira um portal na internet destinado a britânicos que desejem acolher refugiados da guerra. Debaixo de críticas, face à lentidão na atribuição de vistos atribuídos a ucranianos, o Executivo britânico procura agora emendar a mão.. Por sua vez, os refugiados aos quais for atribuído visto poderão viver e trabalhar no Reino Unido durante três anos, beneficiando de prestações sociais.