Angariação de fundos com Obama e Clinton bate recorde para Biden

A quantia surpreendente é uma demonstração de apoio democrático a Biden num momento de persistentes baixos números nas sondagens do atual Presidente, a quase cinco meses das eleições presidenciais norte-americanas, em que deverá enfrentar Donald Trump como candidato republicano.

O evento de angariação, que acontece em Nova Iorque, constitui um ponto relevante na campanha presidencial de Biden, que nas últimas semanas tem percorrido vários palcos no combate político a Trump.

Obama apanhou uma boleia de Washington para Nova Iorque a bordo do Air Force One, o avião oficial do presidente, ao lado de Biden.

O evento de angariação de fundos, que dura várias horas, tem diferentes níveis de acesso dependendo da generosidade dos doadores.

O ponto central é uma conversa em palco com os três presidentes (Biden, Obama e Clinton), moderada pelo apresentador de `talk show` televisivo Stephen Colbert.

Haverá também uma lista de artistas musicais - Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo e Lea Michele - que será apresentada pela atriz Mindy Kaling.

Esperam-se milhares de pessoas, e o preço dos bilhetes começa em 225 dólares (cerca de 200 euros).

Mais dinheiro garante aos doadores um contacto mais próximo com os presidentes.

Uma foto com os três custa 100 mil dólares (cerca de 90 mil euros); uma doação de 250.000 dólares (cerca de 220 mil euros) garante aos doadores acesso a uma receção, e 500.000 dólares (cerca de 460 mil euros) dá-lhes entrada num encontro ainda mais exclusivo.

Obama e Clinton estão a ajudar Biden a aumentar a sua já significativa vantagem financeira sobre Trump.

Biden tinha 155 milhões de dólares (cerca de 140 milhões de euros) em caixa até ao final de fevereiro, em comparação com 37 milhões de dólares (cerca de 34 milhões) para Trump.

"Esta angariação histórica é um sinal de forte entusiasmo pelo presidente Biden e a vice-presidente Harris e um testemunho da máquina de angariação de fundos sem precedentes que construímos", disse o co-presidente da campanha, Jeffrey Katzenberg.

Trump já provou, contudo, com a sua vitória em 2016 sobre a democrata Hillary Clinton que não precisa de angariar a maior quantidade de dinheiro para chegar à Casa Branca.

O presumível candidato republicano tem mantido um perfil discreto nas últimas semanas, em parte devido a audiências em tribunal de vários casos judiciais, cujas contas está a pagar com fundos de doadores.

A presença de Obama no evento de hoje de Biden é uma prova do seu papel em impulsionar a reeleição de Biden.