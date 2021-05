Angola com mais 245 casos e volta a igualar recorde de nove óbitos de fevereiro

As infeções verificaram-se em Luanda (231), Huíla (4), Benguela (3), Cunene (3), Huambo (2), Cuanza Norte (1) e Malanje (1), com idades entre 2 e 78 anos, sendo 135 do sexo masculino e 110 do sexo feminino.

Foram notificados neste período nove óbitos, todos angolanos, sendo seis em Luanda (entre 54 e 88 anos), dois na Huíla (de 43 e 73 anos) e um em Malanje (47 anos).

Foram também recuperadas da doença 302 pessoas, das quais 287 em Luanda.

Os laboratórios processaram 2.159 amostras por RT-PCR e o cumulativo aponta para 512.340 testes no total, com uma taxa de positividade de 5,4%.

Angola soma 27.529 casos, dos quais 618 mortes, 24.492 recuperados da doença, 2.419 ativos (dos quais 11 em estado crítico e 23 graves), além de 200 doentes internados e 105 pessoas em quarentena institucional.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de 154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.