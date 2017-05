Angola confirma que José Eduardo dos Santos está em Espanha por "razões médicas"

Andreia Martins - RTP 29 Mai, 2017, 11:29 / atualizado em 29 Mai, 2017, 13:13 | Mundo

O Presidente angolano durante um encontro do comité central do MPLA, em dezembro último | Herculano Coroado - Reuters

Em entrevista esta segunda-feira à rádio francesa RFI, Georges Chikoti, ministro angolano dos Negócios Estrangeiros, assumiu pela primeira vez que o Presidente de Angola está em Espanha por motivos de saúde.







"Todos temos momentos na vida em que não nos sentimos bem. Mas ele está bem. Agora está em Espanha, mas vai voltar quando ficar melhor", garantiu o ministro.





De lembrar que José Eduardo dos Santos deixou o país no dia 12 de maio no âmbito de uma "visita privada" a Espanha, a quinta desde novembro de 2013 e a segunda no espaço de quatro meses. A presente visita de carácter particular deveria ter durado apenas duas semanas.





Perante a ausência de informação, vários responsáveis angolanos tinham-se escusado, nos últimos dias, a fazer qualquer comentário a rumores ou a esclarecer o cariz da visita por parte do Presidente. A oposição tinha entretanto exigido ao Governo que revelasse informações sobre o estado de saúde do Presidente.





Raul Danda, dirigente da UNITA, lembrava ao Governo de Luanda que todos os angolanos tinham o "direito de saber sobre o estado de saúde" do Presidente.





"Em qualquer parte do mundo se sabe se o Presidente vai ao hospital ou está doente. Não é correto vivermos num país em que fazemos de conta que o Presidente não é um ser humano e não fica doente", acrescentava então o líder do partido da oposição, em declarações à Agência Lusa, no passado dia 18.







Georges Chikoti desvaloriza as críticas da oposição e a ausência prolongada do chefe de Estado angolano e enfatiza que "o Presidente faz checkups regulares em Espanha, por isso é perfeitamente normal que esteja lá".





O ministro angolano não quis, no entanto, comentar as notícias das últimas semanas, que indicavam que José Eduardo dos Santos teria sofrido um acidente vascular isquémico e estaria a ser assistido em Barcelona.





Outros boato apontavam mesmo para a morte do Presidente angolano de 74 anos, no poder desde 1979, tendo sido criada uma página no Facebook onde se liam homenagens como " R.I.P José Eduardo dos Santos ".





Isabel dos Santos, filha do chefe de Estado, viria a desmentir através do Instagram essas informações, numa referência direta às "notícias falsas" do portal oposicionista Maka Angola e do jornalista Rafael Marques, que acusa de procurarem destabilizar o país a poucos meses das eleições gerais, marcadas para agosto.





José Eduardo dos Santos é Presidente angolano desde 1979, tendo chegado ao poder após a morte de Agostinho Neto, o primeiro líder da ex-colónia portuguesa depois da independência.





Líder do MPLA, partido no poder desde 1975, comandou os destinos do país durante a guerra civil, que terminou em 2002 com a morte de Jonas Savimbi. Aos 78 anos, o Presidente angolano prepara-se para abandonar o poder com a previsível eleição de João Lourenço, o atual ministro da Defesa, apontado por José Eduardo dos Santos para a sucessão.