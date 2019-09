Partilhar o artigo Angola na posição 149 no desenvolvimento sustentável e abaixo da média africana Imprimir o artigo Angola na posição 149 no desenvolvimento sustentável e abaixo da média africana Enviar por email o artigo Angola na posição 149 no desenvolvimento sustentável e abaixo da média africana Aumentar a fonte do artigo Angola na posição 149 no desenvolvimento sustentável e abaixo da média africana Diminuir a fonte do artigo Angola na posição 149 no desenvolvimento sustentável e abaixo da média africana Ouvir o artigo Angola na posição 149 no desenvolvimento sustentável e abaixo da média africana

Tópicos:

Agenda, Dinaca, ODS, Subsariana, Zelândia,