Angola. Observadores internacionais não apontam irregularidades

O líder da UNITA que declarou não reconhecer os resultados provisórios das eleições, não avançou para já com a ideia de impugnar as eleições e sim com o apelo a uma comissão internacional de fiscalização. A grande questão é agora a de saber se o MPLA e a Comissão Nacional Eleitoral aceitariam a comissão internacional proposta.