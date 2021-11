Na visita a um centro de vacinação, Marcelo Rebelo de Sousa acabou por revelar as novas restrições que vão ser impostas em Angola, e que foram confirmadas pelo chefe da casa civil do presidente angolano, Adão Almeida.





Angola vai encerrar fronteiras com sete países africanos - África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Maláui, Moçambique, Namíbia e Zimbabué - a partir de 1 de dezembro, para tentar conter a propagação da nova variante do vírus da covid-19.