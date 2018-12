Annegret Kramp-Karrenbauer: "mini Merkel" ou comparável a Helmut Kohl

Foto: Reuters

Annegret Kramp-Karrenbauer diz ter as suas próprias opiniões, fazendo intenção de as afirmar.



Aos 56 anos, a pequena Merkel, como é conhecida, conseguiu 51% dos votos dos delegados da CDU reunidos em Hamburgo.



Apesar de deixar a liderança do partido, Angela Merkel vai continuar a ser, para já, a chanceler do governo alemão.



A jornalista Cristina Santos traça aqui o perfil de uma mulher à imagem de Angela Merkel