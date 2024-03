Antigo líder de Taiwan Ma Ying-jeou desloca-se à China no início de abril

Numa declaração à imprensa, o diretor executivo da Fundação Ma Ying-jeou, Hsiao Hsu-tsen, disse que o antigo presidente do Partido Kuomintang (KMT), agora na oposição, vai acompanhar um grupo de estudantes numa deslocação à China entre 01 e 11 de abril, na segunda viagem ao continente desde que deixou o cargo.

O itinerário de Ma inclui atividades em Pequim e nas províncias de Cantão (sul) e Shaanxi (noroeste), disse Hsiao, esclarecendo que os possíveis encontros do antigo líder de Taiwan com figuras políticas na China vão depender da vontade dos anfitriões.

O Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado [Executivo] da China deu "boas-vindas" à visita de Ma.

O porta-voz do Gabinete, Chen Binhua, manifestou "esperança de que os compatriotas de ambos os lados do estreito de Taiwan promovam o rico património cultural da China", descrevendo a viagem como "uma oportunidade" para "reforçar a compreensão mútua e a ligação espiritual entre os jovens de ambos os lados do estreito" e "contribuir para o desenvolvimento pacífico das relações".

Chen referiu que a delegação liderada por Ma vai participar no Dia do Finados (Qingming, em mandarim), no qual os chineses prestam homenagem a entes queridos falecidos, numa cerimónia em honra do imperador Amarelo, considerado um dos pioneiros da civilização chinesa.

Ma, que se tornou o primeiro antigo líder de Taiwan a visitar a República Popular da China em março do ano passado, pediu um maior intercâmbio entre estudantes chineses e taiwaneses durante a anterior visita, por "partilharem a mesma cultura e identidade étnica".

China e Taiwan viveram um período de aproximação durante o mandato de Ma Ying-jeou, que culminou com um encontro histórico em Singapura com o Presidente chinês, Xi Jinping, no final de 2015, o primeiro em mais de 60 anos de separação unilateral da ilha.

A visita do antigo líder taiwanês terá lugar apenas um mês e meio antes da tomada de posse do presidente eleito e atual vice-presidente da ilha, William Lai, considerado "um independentista" aos olhos de Pequim.

Wu Su-yao, secretário-geral do grupo legislativo do Partido Democrático Progressista, atualmente no poder na ilha, disse que o KMT escolhe sempre visitar a China em "alturas sensíveis e críticas" e pediu a Ma para não transmitir "mensagens erradas" durante eventuais encontros com as autoridades chinesas.

"Temos de continuar a lembrar a Ma que deve ter cuidado com quem se encontra e com o que diz quando visita a China numa altura tão sensível", disse, de acordo com a agência de notícias estatal de Taiwan CNA.