António Costa adverte que fraturas sociais são o carburante da extrema-direita

O centrista Emmanuel Macron foi reeleito na segunda-feira Presidente de França, obtendo cerca de 58,54% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,45% de Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita.







Falando aos jornalistas a meio da tarde de comemorações do 25 de Abril em São Bento, António Costa foi questionado sobre o crescimento da extrema-direita nas eleições presidenciais francesas, mas começou por destacar "a grande vitória do Presidente Emmanuel Macron".







No entanto, admitiu sinais preocupantes resultantes das eleições presidenciais francesas.







"Obviamente, esses resultados devem fazer-nos interrogar sobre o que os justifica e é preciso procurar as causas. Ora, é necessário que o processo de modernização dos países, de transição digital e climática, tem de ser feito sem deixar ninguém para trás", sustentou, repetindo uma tese que defendeu ao longo da presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre do ano passado.







Para o líder do executivo, sempre que se geram fraturas sociais, "sempre que se geram descontentamentos e um agravamento das desigualdades, está-se a dar carburante às extrema-direita".







"Estas transições têm de ser feitas de uma forma justa e inclusiva. É através dessa inclusão que combatemos de forma mais sólida a extrema-direita", acrescentou.







A meio da tarde, pelas 16:30, António Costa encontrou-se com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, a meio caminho entre os jardins do Palacete de São Bento e a parte traseira do edifício do parlamento.







Os dois caminharam até perto da residência oficial do primeiro-ministro e um cidadão deixou um pedido ao presidente da Assembleia da República: "Ponha o Chega na ordem".







António Costa foi solicitado para dezenas de "selfies" por parte de cidadãos que foram assistir às comemorações do 25 de Abril em São Bento.