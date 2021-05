António Costa congratula "mobilização tão expressiva" dos líderes europeus

"É sem dúvida uma grande demonstração da importância da dimensão social europeia que junta numa mesma sala chefes de Estado, chefes de Governo, líderes e representantes das várias instituições da União, o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, os parceiros sociais, os representantes da sociedade civil", declarou o presidente no ativo do Conselho da EU.