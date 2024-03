António Costa congratula-se com o facto de a União Europeia ter finalmente chegado a uma posição comum sobre o conflito no Médio Oriente.

Os líderes europeus pedem uma pausa humanitária imediata no conflito entre Israel e o Hamas, que conduza a um cessar-fogo.



Em declarações exclusivas à RTP, no final do primeiro dia do Conselho Europeu, que decorre em Bruxelas, António Costa defendeu que Israel tem direito à defesa, mas que isso não pode justificar a atuação brutal e desumana na Faixa de Gaza.