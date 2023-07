António Costa em Vilnius. "Tudo o que podia ser complicado está resolvido"

António Costa afirmou que esta cimeira da NATO arrancou já com notícias positivas, destacando a unidade dos aliados no apoio à Ucrânia e o facto de não haver agora obstáculos ao reforço de novos Estados-membros.“Era difícil podermos começar melhor esta cimeira, agora só espero que a cimeira não estrague aquilo que começou tão bem”, disse o primeiro-ministro., e sublinhou que a prioridade neste momento é prestar apoio à Ucrânia na luta pela defesa do direito internacional.salientando a necessidade de “desenvolver outras parcerias e de estabelecer outras oportunidades de cooperação a sul”.“Insistimos bastante e felizmente no comunicado final está agora claramente consagrado, e numa linguagem muito positiva, a parceria com os nossos parceiros do norte de Africa, do Sahel e do Médio Oriente”, asseverou.

Reforço do investimento na Defesa

Nesta cimeira, os aliados vão também comprometer-se com um aumento das despesas na Defesa.“Esse objetivo vai ser alcançado este ano e vai ser uma mudança muito significativa”, disse o primeiro-ministro.Em relação ao compromisso dos 31 Estados-membros de atingir o patamar dos dois por cento do PIB de despesas com a Defesa, António Costa disse que Portugal “irá progredir” nesse sentido.Os líderes dos países-membros da NATO estão reunidos em Vilnius. Para além do apoio à Ucrânia e da possível entrada do país na Aliança, na agenda desta cimeira estarão ainda temas como o reforço das capacidades de dissuasão e do investimento na Defesa e a entrada da Suécia na NATO.O secretário-geral da NATO, que na segunda-feira anunciou que a Turquia deu finalmente luz verde à entrada da Suécia na Aliança, disse na manhã desta terça-feira que esta cimeira “já é histórica”.