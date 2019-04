António Costa faz aviso à Guiné Equatorial

14 Abr, 2019, 06:59 / atualizado em 14 Abr, 2019, 06:59 | Mundo

O aviso é de António Costa e vai direito para a Guiné Equatorial.





"Somos uma comunidade que assenta nos valores da liberdade, da democracia, de respeito dos direitos humanos e da dignidade de pessoa humana, que é absolutamente incompatível com a existência da pena de morte em qualquer dos países membros", disse António Costa.



Também durante o dia de sábado o Governo português, através de uma nota do ministério dos Negócios Estrangeiros, fez saber que está preocupado com episódios recentes na Guiné Equatorial que podem indiciar a limitação da liberdade política de figuras da oposição ao regime do presidente Teodoro Obiang.





Cabo Verde detém atualmente a presidência rotativa da CPLP e Portugal assume o seu secretariado executivo.



No final da 5.ª cimeira Portugal-Cabo Verde, em Lisboa, o primeiro-ministro português disse que se a Guiné Equatorial quer continuar a pertencer à CPLP tem de rever a aplicação da pena de morte.O primeiro-ministro falava aos jornalistas juntamente com o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, no final da cimeira Portugal-Cabo Verde, que decorreu em Lisboa.António Costa indicou que a declaração final da cimeira "refere expressamente" que a "CPLP é um espaço democrático, respeitador do Estado de direito e sem pena de morte".