António Costa na COP28. "Portugal ambiciona ir além do Acordo de Paris"

Num discurso em que destacou sucessos mas também compromissos o primeiro-ministro falou em ações imediatas para evitar catástrofe climática., afirmou Costa.Nas palavras do ainda chefe do Governo,, referindo-se ao investimento das energias renováveis como "uma garantia de estabilidade" face ao impacto que a guerra na Ucrânia teve na segurança energética da Europa.Contudo, António Costa deixou claro que, anunciou, acrescentando que Portugal vai ainda contribuir com cinco milhões de euros para o novo fundo de "perdas e danos" sobre o clima.O primeiro-ministro sublinhou ainda a importância dos oceanos no combate às alterações climáticas. Nessa área, e classificando como essencial na estratégia portuguesa o nexo clima-Oceano, António Costa lembrou que o país antecipou para 2026 a meta de classificar 30 por cento da área marinha e aprovou, na semana passada, a criação da área marinha protegida do Recife do Algarve.

A propósito da proteção ambiental, o chefe de Governo destacou que Portugal já alcançou o objetivo de garantir proteção legal a 30 por cento do território e reafirmou o empenho numa reforma da floresta que previna incêndios florestais.

"Não há Planeta B"



Defendeu ainda a necessidade de uma ação climática global mais rápida e ambiciosa para "inverter a trajetória que levará o planeta à rutura" e avisou que "não há humanidade B"., afirmou António Costa.Já em tom de conclusão e lembrando que "não há Planeta B", o governante português frisou que "o planeta já existia antes da humanidade e, provavelmente, sobreviverá" sem ela.