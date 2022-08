António Costa sobre o gasoduto: a Alemanha pode contar com Portugal

Na conferência de imprensa, esta quinta-feira, em Berlim, o chanceler alemão confirmou ainda que tem estado em conversações para viabilizar o gasoduto que pudesse ligar Portugal à Europa Central, passando por países como Espanha e França.



António Costa já reagiu à sugestão. Numa publicação no Twitter, o primeiro ministro garante que o Alemanha pode contar com Portugal para a construção do gasoduto e reforça a vontade que já tinha demonstrado de transformar o porto de Sines numa porta de entrada de gás natural para a Europa.