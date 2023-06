António Costa termina visita a Angola

Ao início da manhã, António Costa, acompanhado pelo presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, e pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, visita o Banco Caixa Geral Angola, comercialmente conhecido Caixa Angola e que remonta à sucursal do então Banco Totta & Açores, que foi a primeira Instituição bancária privada a operar em Angola depois da independência em 1975.A CGD detém a maioria do capital social do Caixa Angola (51%) e o banco está presente em Luanda e mais oito províncias, sendo uma instituição essencialmente direcionada para o segmento das grandes e médias empresas e para o mercado de particulares.A seguir, na Fortaleza de São Francisco do Penedo, onde estarão presentes os ministro da Cultura e das Obras Públicas de Angola, assim como representantes da Mota-Engil, António Costa fará uma breve intervenção.