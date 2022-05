António Costa visita Roménia e Polónia com a Defesa na agenda

Na Roménia, António Costa estará acompanhado pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, e pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação.O primeiro-ministro deverá chegar a Bucareste por volta das 19h30, tendo uma hora depois um jantar de trabalho oferecido pelo seu homólogo romeno, general Nicolae Ciucă.Na quinta-feira, pela manhã, antes de partir para a base militar onde se encontram os militares portugueses, o líder do executivo português participa numa reunião plenária com o governo romeno, no final da qual será assinado um acordo bilateral de cooperação na área da Defesa.Terá ainda encontros institucionais com o presidente da República da Roménia, Klaus Iohannis, e com o líder da Câmara dos Deputados, Marcel Ciolacu, chegando ao início da tarde à Base Militar de Caracal. Uma visita em que, no início, estará acompanhado pelo chefe de Estado e pelo primeiro-ministro da Roménia.Segundo o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Nunes da Fonseca,Após esta visita às tropas portuguesas, o líder do executivo português parte na quinta-feira a meio da tarde para a Polónia, onde permanecerá até sexta-feira – uma deslocação que tem como principal preocupação a vertente humanitária em consequência da intervenção militar russa na Ucrânia.No início deste mês, o primeiro-ministro anunciou que Portugal vai contribuir com 2,1 milhões de euros em ajuda humanitária à Ucrânia, dos quais um milhão de euros para as respostas das Nações Unidas e 1,1 milhões adicionais.