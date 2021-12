António Guterres apela ao fim do impasse político no Líbano

O secretário-geral das Nações Unidas, está no Líbano para uma visita de três dias. É uma visita de solidariedade ao povo libanês, politicamente dividido e em crise económica. O apelo da ONU começa pelos líderes políticos libaneses, para que procurem o fim do impasse no Governo e no Parlamento.